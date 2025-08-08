Россиянам посоветовали не присылать смайлики людям из поколения "зумеров"

Культура общения в интернете меняется в зависимости от поколения.

Как заявила психолог Наталья Наумова, при общении с людьми из поколения Z (молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет) лучше не использовать смайлы.

По ее словам, "зумеры" воспринимают эти обозначения как троллинг — социально-коммуникативную провокацию на нарушение этики общения. Так, обычный смайлик со смехом будет восприниматься, как какое-то издевательство. Среди молодых людей есть те, кто в один и тот же смайлик вносит разный смысл.

Это связано с тем, что россияне из поколения Z очень хорошо чувствуют и понимают эмоциональный фон вокруг них. Использование некоторых символов может иметь другую трактовку для "зумеров".

Эксперт указала, что некоторые символы в интернет-переписке люди этого поколения считают устаревшими, например точки, скобочки, некоторый вид смайлов. Наумова рекомендовала не использовать в переписке смайлы и получше узнать человека. Только это поможет понять, какие смайлы и символы лучше использовать в интернет-общении, сообщает "Газете.ru".