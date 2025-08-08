Исследование: россияне не понимают, как управлять замороженной пенсией

77% россиян не разбираются в формировании своих пенсионных накоплений и не интересуются этим.

Об этом говорится в совместном исследовании негосударственного пенсионного фонда "Достойное будущее" и Финансового университета.

По этим причинам граждане не мотивированы совершать активные действия со своими накоплениями или переводить их в программу долгосрочных сбережений.

В опросе участвовали 2 тыс. респондентов по всей стране методом онлайн-анкетирования, сообщают "Ведомости".

Напомним, из программы долгосрочных сбережений хотят сделать "обязательную" программу не совсем добровольных отчислений. Пока только 4% россиян добровольно копят на будущее, и теперь власти решили действовать через работодателей. Среди возможных стимулов, которые может предложить государство — это налоговые льготы.

Некоторые надеются, что таким образом можно мотивировать работодателей делать "автоматическую подписку" для работников в рамках корпоративного договора на выплату ПДС.