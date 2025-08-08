08 Августа 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мошенники чаще всего подделывают ресурсы мессенджеров и банков

За первое полугодие 2025 года в российском сегменте интернета было выявлено и заблокировано около 12 тыс. фишинговых ресурсов, которые маскировались под известные бренды.

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, больше всего подделывали домены Telegram — около 3,4 тыс. мошеннических ссылок. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост в четыре раза показал и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Таким образом, самым заметным трендом стал рост фишинговых атак через мессенджеры. Банковский сектор, маркетплейсы и доски объявлений остаются популярными приманками для фишинговых атак. Среди банков аферисты чаще всего имитируют "Сбер" и "Альфа-Банк", а в сегменте e-commerce — "Юлу" и три маркетплейса, сообщают "Известия".

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о новом виде мошенничества в мессенджере.

Теги: мессенджеры, банки, мошенники


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2025 19:15 Мск Основатель Telegram Дуров рассказал о новом виде мошенничества в мессенджере

