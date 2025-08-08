Онищенко оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России

Лихорадка чикунгунья, которая бушует в одной из провинций Китая, может дойти до России.

Как заявил эпидемиолог и экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, инфекция переносится комарами рода Aedes. В нашей стране они встречаются в южных регионах. По его словам, притом, что вирус известен с 1952 года, его вспышек в России до сих пор не было.

По словам иммунолога Михаила Болкова, комары рода Aedes также могут привести к заражению человека лихорадкой денге, желтой лихорадкой или вирусом Зика. По его словам, риск заражения лихорадкой чикунгунья также существует в регионах на границе с Китаем — в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.

Онищенко отметил, что лихорадкой чикунгунья можно заразиться при контакте с кровью больного. Возможна передача заболевания от матери плоду, сообщают "Известия".

Напомним, на российско-китайской границе уже ищут заболевших лихорадкой Чикунгунья. Для безопасности на границе с Китаем установили систему "Периметр" для выявления больных.