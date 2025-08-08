Предложено увеличить размер маткапитала на первого ребенка до 1 млн рублей

В России могут увеличить до 1 млн руб. размера материнского капитала при рождении первого ребенка и до 1,3 млн руб. - при рождении второго или третьего ребенка.

Соответствующий проект закона направил на заключение в кабмин РФ председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно документу, размер маткапитала может составить 1 млн руб., если право на этот вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Такую же сумму предлагается выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года, а при рождении второго ребенка предлагается увеличить эту сумму на 300 тыс. руб. - общая сумма составит 1,3 млн руб.

Предполагается, что выплата при рождении второго ребенка, если первый родился до 1 февраля 2026 года, может тоже составить 1,3 млн руб. Также 1,3 млн рублей предлагается выплачивать на третьего и последующего ребенка, если раньше не возникало право на получение данной меры поддержки.

Как считает депутат, нужно скорректировать и усилить программу материнского капитала, в том числе увеличивая выплаты, сообщает ТАСС.

Напомним, правительство России собирается оценить, как маткапитал и другие семейные и детские льготы влияют на демографию. По итогам этой оценки возможна корректировка.