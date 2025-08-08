Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным переговоры с Зеленским

Контакты России и Украины не станут условием США для встречи российского и американского президентов.

Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. По его словам, и президент России, и лидер Украины хотят встретиться с ним. Трамп также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.

Ранее стало известно, что президенты России и США могут встретиться уже на следующей неделе, сейчас стороны активно прорабатывают детали встречи. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позже.