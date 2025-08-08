Предложено ввести sim-карты для детей до 14 лет с ограничениями в соцсетях

В России предложено ввести в оборот отдельные sim-карты для детей до 14 лет.

Об этом сообщил глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Предполагается, что их будут выдавать операторы связи по запросу родителей. По таким sim-картам нельзя будет авторизовываться в соцсетях с возрастными порогами. Кроме того, с их помощью родители смогут фильтровать цифровой трафик на мобильных устройствах ребенка.

Позиция ведомства состоит в том, что родитель заинтересован дать своим детям sim-карты, где будет организована настраиваемая фильтрация. Сотовые операторы связи обязаны будут предоставлять эту услугу по запросу, так как она будет реализована в виде закона, сообщает Forbes.

Также Шадаев заявил, что в России создадут список сервисов, доступных в период блокировки мобильного интернета.