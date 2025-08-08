В России создадут список сервисов, доступных в период блокировки мобильного интернета

В России появится перечень сервисов, которыми можно будет воспользоваться в периоды отключения мобильного интернета.

Как заявил глава Минцифры Максута Шадаева, в него войдут сервисы "массового использования", в том числе маркетплейсы, службы доставки, такси. По словам министра, ведомство согласовало с сотовыми операторами связи схему доступа россиян к мобильному интернету в периоды ограничений.

Также Минцифры согласовало отдельную проработку сетей межмашинного взаимодействия — M2M, чтобы не переставали работать банкоматы, платежные терминалы и другие устройства.

Шадаев также сообщил, что отдельно будут прописаны "периоды охлаждения" для иностранных sim-карт, попадающих в российский роуминг — чтобы исключить возможность их использования для управления беспилотниками. Срок, в течение которого они не будут работать на территории РФ, составит пять часов, сообщает Forbes.

Сегодня распоряжения об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации. При этом не редко требования носят хаотичный характер. Как заявил директор Института исследований интернета Карен Казарян, упорядочение процедуры блокировки позволит избавить пользователей от ненужных, неоправданных отключений, а операторов — от ненужной работы.