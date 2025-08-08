В России снижаются средневзвешенные цены на автомобили

В России средневзвешенные цены на новые и подержанные автомобили стали снижаться.

По итогам первой половины текущего года машины без пробега подешевели на 2%, до 3,14 млн руб., с пробегом — на 3%, до 1,14 млн руб.

Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на экспертов. До этого автомобили дорожали с 2020 по 2024 год. Средневзвешенная цена новых легковых авто рассчитана на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций. По подержанным машинам она рассчитывается с учетом объемов рынка по модели и году выпуска, но без учета модификаций.

По данным "Авито", самые популярные на онлайн-платформе модели машин в июле года подешевели на 2,7%, в среднем до 2,88 млн руб. по сравнению с началом года. Лидерами падения стали китайский Haval M6 (-5,2%), российский Solaris KRS (-4,8%), Haval Jolion (-3,9%), китайский Chery Tiggo 4 (-3,8%) и Solaris KRX (-3,5%), сообщает Forbes.

Ранее в МВД не подтвердили информацию о возможном ограничении срока службы автомобилей.