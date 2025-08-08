США получат контроль над стратегическим транспортным коридором на Южном Кавказе

Американский власти получат эксклюзивные права на развитие стратегического транспортного коридора через Южный Кавказ.

Об этом следует из рамочного мирного соглашения, которое должны подписать в ближайшие часы главы Армении и Азербайджана. Как сообщает Reuters, договор может "трансформировать" Южный Кавказ — регион, соседствующий с Россией, Европой, Турций и Ираном, через который проходит множество нефте- и газопроводов, но раздираемый многолетними этническими противоречиями и закрытыми границами.

Торжественная церемония пройдет в администрации США. В ней примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян. В документе есть раздел о том, что Армения предоставит США эксклюзивные спецправа на развитие транзитного коридора на длительный срок.

Он получит название "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" и будет обозначаться акронимом TRIPP. Маршрут будет функционировать в соответствии с армянскими законами, а Вашингтону передадут землю в субаренду консорциуму, который займется строительством инфраструктуры и управлением ею.

Этот шаг позволит "разблокировать" регион и избежать дальнейших военных столкновений. Главы Армении и Азербайджана также подпишут документ, запрашивающий роспуск Минской группы, — созданного в 1992 году органа, который возглавляли Франция, Россия и США для посредничества в урегулировании конфликта.

Ранее сообщалось, что Армения готова создать "мост Трампа" на своей территории и передать его под контроль США.