В ООН положительно отнеслись к будущей встрече Путина и Трампа

В ООН в положительном ключе высказались о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По словам заместителя официального представителя генсека Фархана Хака, во всемирной организации приветствуют все усилия, которые могут привести к миру на Украине.

"Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", – заявил Хак журналистам на брифинге.

Ранее стало известно, что президенты России и США могут встретиться уже на следующей неделе, сейчас стороны активно прорабатывают детали встречи. Сам Путин отметил, что ОАЭ - одно из подходящих мест и добавил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским.

В Кремле прокомментировали то, что, вероятно, будут обсуждать при встрече на следующей неделе президенты России и США. "Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым", - сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.