07 Августа 2025
Спорт Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &amp;quot;Уралкалий&amp;quot;

Олимпийские чемпионы пообщаются с детьми Пермского края в рамках программы "Миссия чемпиона"

В рамках программы «Миссия чемпиона» Группа «Уралхим» совместно с Министерством физической культуры и спорта Пермского края организует двухдневный визит в Пермский край пяти олимпийских чемпионов по разным видам спорта. 8 августа встречи с юными спортсменами и мастер-классы пройдут в Перми, 9 августа — в Соликамске и Березниках.

Пермский край посетят двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарья Нагорная.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Программа визита олимпийских чемпионов включает открытый диалог с начинающими спортсменами в Молодежном центре «Кристалл» (Пермь) и во Дворце спорта «Калиец» (Соликамск). Мастер-классы от чемпионов в Перми пройдут в спортивном комплексе «Энергия» и в бассейне «Рекорд», а в Березниках — в бассейне «Кристалл». Кроме того, высокие гости примут участие в церемонии награждения премией «Ведущий спортсмен Прикамья» в Перми и в церемонии открытия профессионального праздника «День физкультурника» на стадионе «Соляная верста» в Соликамске.

Радмир Габдуллин, депутат Законодательного Собрания Пермского края, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»: Общение начинающих спортсменов со звездами спорта — это мощная мотивация к новым достижениям, новые знания и эмоции, пример высочайшей работоспособности и нацеленности на результат перед глазами. Встреча со своим кумиром, возможность задать вопрос и получить ответ из первых уст — что может быть более вдохновляющим? В этом суть программы «Миссия чемпиона».

АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», входящие в Группу «Уралхим», уже пять лет реализуют межрегиональную программу популяризации спорта и здорового образа жизни «Миссия чемпиона». Она предполагает организацию визитов в города присутствия компании выдающихся спортсменов по различным видам спорта для встреч с молодежью и тренерами.

щлимпийские чемпионы, уралкалий, программа миссия чемпиона, популяризация спорта


