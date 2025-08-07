07 Августа 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России дефицит бюджета в январе-июле составил 2,2% ВВП

Озвучен показатель дефицита бюджета России. Речь идёт о январе-июле 2025 г. Он составил 2,2% ВВП, что выше в законе о бюджете заложенного уровня на конец года в 1,7% ВВП.

По итогам января-июля 2025 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4,879 трлн руб., что на 3,78 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 г. в целом, говорится на сайте Минфина России.

Специалисты отмечают, что экономика России может уйти в рецессию уже в 2026 г. Этот сценарий вероятен даже в том случае, если продолжится смягчение Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП) нынешними темпами. Ранее президент России Владимир Путин потребовал не допустить рецессии экономики.

"Некоторые эксперты указывают на риски стагнации и рецессии. Этого ни в коем случае допустить нельзя. Дискуссии идут в правительстве, ЦБ. Нужен сбалансированный рост: умеренная инфляция (она уже снизилась до однозначных показателей) и низкая безработица. Сыграли свою роль ответственные действия ЦБ и политика правительства. Инфляция снижается лучше, чем ожидалось, это позволило начать снижение ключевой ставки", - сообщил глава государства, выступая в июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого глава Минэка Максим Решетников выразил мнение, что охлаждение экономики, которым занимается Центробанк, привело ее на грань рецессии. Глава Сбера Герман Греф заявил, что соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов подошло к критическому уровню, после которого последует череда банкротств.

