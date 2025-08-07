Свердловчан предупреждают о мошенниках и поддельных штрафах от "ГИБДД"

Жителей Свердловской области предупреждают о поддельных письмах от Госавтоинспекции. В пресс-группе регионального ГИБДД приводят слова члена комитета Госдумы по информполитике, федерального координатора партийного проекта "Цифровая Россия" Антона Немкина.

"Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08". К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные — это создает ощущение подлинности", — рассказывает Немкин.

По его словам, кнопка "оплатить сейчас", размещенная в письме, переносит пользователя либо на зараженный ресурс, либо на интерфейс, внешне схожий с банковским онлайн-сервисом. В первом случае на телефон жертвы загружается вредоносное программное обеспечение, которое перехватывает пароли, получает доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже может использовать камеру и микрофон. В втором случае, пользователя просят ввести данные банковской карты, а иногда и коды подтверждения из СМС.

В Госавтоинспекции напоминают, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через "Госуслуги".