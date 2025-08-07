Андрей Трубецкой: Три проекта КРТ в Сургутском районе одобрены градостроительным советом Югры

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что проекты комплексного развития территорий в муниципалитете одобрены градостроительным советом Югры. Муниципалитет предлагает использовать механизм КРТ в Солнечном и Барсово.

"Сегодня во время заседания регионального градостроительного совета под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука представил три проекта КРТ в этих поселениях – каждая заявка одобрена", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Механизм предполагает реновацию территорий, когда на месте аварийных домов строится новое жилье, создается необходимая инфраструктура, как социальная, так и коммунальная. Так, в Барсово, в границах улиц Апрельская – Щемелева, на месте "авариек" проектом КРТ предусмотрено строительство нескольких МКД. Помимо этого, застройщику в обязательном порядке потребуется создать общественные пространства – сквер и аллею.

Ещё одна территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах улиц Кубанская, Мостостроителей, Обская, Майская. В Солнечном развитие территории запланировано в рамках третьего и пятого кварталов, где кроме нового жилья и благоустройства должен появиться молодежный центр.

"Впервые механизм КРТ Сургутский район начал использовать в прошлом году. Пилотным проектом стала территория в Барсово. Земельный участок размежеван, поставлен на учет и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов", - уточнил Андрей Трубецкой.