В Перми 15-летнего подростка будут судить за попытку теракта

В Перми 15-летнего подростка будут судить за попытку теракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении юноши возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, покушение на террористический акт).

По данным следствия, подросток через интернет установил контакт с представителями террористической организации, базирующейся на территории Украины. Школьник знал, что деятельность организации запрещена, и что она является террористической, однако все равно вступил в ее ряды. За время участия в организации он прошел обучение, направленное на приобретение навыков для совершения терактов. В апреле прошлого года школьник планировал поджечь трансформаторную подстанцию, но не успел - его задержали силовики.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокуратурой Пермского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.