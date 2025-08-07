Губернатор Вологодской области: В июле количество абортов сократилось до нуля

В Вологодской области беременные жительницы в июле не сделали ни одного аборта, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, снижение наблюдается с марта. "Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин в Перинатальном центре области", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале февраля губернатор Вологодской области сообщал, что в регионе обсуждают полный запрет абортов, даже в частных клиниках. В июне Филимонов заявлял, что все частные медорганизации Вологодской области отказались от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.