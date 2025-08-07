Путин может начать мирные переговоры "в обмен на обсуждение вопроса об обмене территориями", - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что во время предстоящей встречи Владимир Путин "будет открыт для мирных переговоров в обмен на обсуждение обмена территориями", пишет Bloomberg. По данным издания, в среду Трамп сообщил об этом союзникам, он также добавил, что хочет добиться проведения саммита, участником которого был бы и президент Украины.

Издание отмечает, что по озвученным на текущий момент условиям Россия претендует на признание за собой Крыма и четырех регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области – в их административных границах.

Ранее США предлагали признать Крым российским в рамках любой сделки и признать фактический контроль РФ над ЛНР и ДНР.

Также в сети появились выдержки из публикации польского портала Onet, который, якобы, узнал детали предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, с которыми тот приезжал накануне в Кремль. Их подлинность не подтвердила ни одна из сторон. Якобы, США предлагают России и Украине заключить не мир, а перемирие, фактически признать российские территориальные приобретения (отложив решение вопроса на 49 или 99 лет), отменить большинство антироссийских санкций, возврат – в перспективе – к импорту российского газа и нефти. При этом Россия не получит гарантий нерасширения НАТО и остановки военной поддержки Украины со стороны Запада.