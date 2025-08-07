Юлия Чичерина станет хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле

Хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле станет заслуженная артистка России Юлия Чичерина. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Владислав Пинаев.

"Ее мощный голос и рок-хиты любят многие, а песни отличаются глубиной, искренностью и ярким стилем. Помимо творческих достижений, Юлия активно поддерживает наших военнослужащих, выступая на передовой. Приходите отметить праздник нашего города вместе!" - пишет градоначальник.

9 августа Чичерина выступит на главной сцене у кинотеатра "Современник".

В горадминистрации также напомнили, что после праздничного салюта с 23.00 до 23.15 тагильчан бесплатно развезут по домам. В этот вечер будет организовано движение дополнительных рейсов по трамвайным маршрутам №№ 3, 9, 12, 15, 17 и по автобусным маршрутам 26 и 58.

С расписанием регулярных и дополнительных рейсов можно подробнее ознакомиться в сервисе "Трамвай на карте".