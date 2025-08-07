Baza: В Геленджике остановили чача-мобиль после отравления нескольких человек

В Геленджике остановили чача-мобиль после отравления нескольких человек в Краснодарском крае, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, правоохранители в ходе проверок задержали машину, полностью набитую бутылками самодельной чачи. Алкоголь продавал 55-летний уроженец Абхазии. Полицейские изъяли всю партию — 161 литр — и отправили на экспертизу.

Тем временем, суд в Сочи арестовал продавщицу смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон, сообщает Shot. В 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес. Задержанная на суде заявила, что отравление произошло неумышленно, и они "осознают весь масштаб трагедии". Пенсионерка тоже арестована.

Следователь заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек.

В МВД ранее официально подтвердили смерть трех человек от чачи, которая продавалась на рынке Адлере. Среди погибших - туристы, молодая семья из Комсомольска-на-Амуре.