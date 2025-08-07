В СК назвали предварительную причину аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Астрахани

Следственный комитет установил предварительную причину аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту Астрахани.

Напомним, сегодня самолет рейсом U6-221 "Москва – Сочи" ушел на запасной аэродром после передачи кода 7700 – "серьезное происшествие". В пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщали, что на борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет.

Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в аэропорту Астрахани. После осмотра воздушного судна были выявлены следы задымления.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, по факту аварийной посадки самолета проводится проверка. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

По данным ведомства, предварительной причиной стало незначительное задымление в багажном отсеке. Пострадавших нет. Что привело к задымлению, пока неизвестно.

Напомним, что свою проверку также начала транспортная прокуратура.