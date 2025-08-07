Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza

Мосгорсуд признал законным арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова.

Адвокат просил отменить постановление районного суда об аресте и назначить Трифонову меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает РИА Новости.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 20 сентября, главного редактора Telegram-канала Baza. Его обвинили в даче взятки в крупном размере группой лиц. По версии следствия, Трифонов за плату получал служебную информацию от полицейских, в народе известную как "сливы", после чего ее публиковали в Telegram-канале. В том же самом обвинили и продюсера Татьяну Лукьянову. Журналисты не признали вину.

Также ранее были арестованы трое полицейских. Их обвинили в получении взяток от Telegram-канала Baza. За это они отправляли журналистам служебную информацию.