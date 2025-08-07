Похитителей 65 миллионов рублей у Чубайса приговорили к тюремным срокам

В Москве вынесены приговоры по делу о краже у Анатолия Чубайса имущества на 65 млн руб. Хамовнический суд столицы приговорил фигурантов к срокам от 3 до 7 лет колонии, двоим из них предварительный арест зачли за отбывание наказания.

Максимальный срок – 7 лет колонии общего режима – получил бывший деловой партнер Чубайса, бывший председатель правления "Роснано" Илья Сучков.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году и касалось ограбления поместья Чубайса в Одинцовском районе Московской области. Изначально заявлялось об ущербе на 3 млрд руб., но в ходе расследования сумма снизилась до 65 млн руб.

Потерпевший Чубайс вызывался в суд для дачи показаний, но не явился ни на одно заседание.

Среди других фигурантов была были член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин. Никто из фигурантов не признал вину.