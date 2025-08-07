Из Омского района отправили "КАМАЗ" на передовую СВО

Накануне от администрации Омского района бойцам - участникам специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз муниципалитет отправил крупнотоннажный «КАМАЗ», который отличается повышенной проходимостью и очень нужен для выполнения боевых задач.

"Мощная отечественная техника способна перевозить грузы и личный состав даже в сложных условиях, обеспечивая мобильность подразделений и повышая эффективность выполнения поставленных задач. Транспортная обеспеченность – ключевой фактор в поддержании боеспособности войск", - пояснил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Боец СВО, который осуществлял приемку машины, выразил благодарность губернатору Омской области Виталию Хоценко, Фонду развития народной инициативы и волонтёрам:

"Хотим сказать спасибо всем, кто нам оказывает помощь. Мы очень ценим вашу поддержку, то, что вы помните о нас. Такой автомобиль – необходимая вещь для бойцов в зоне СВО и послужит эффективному выполнению боевых задач. Вместе мы сила. Победа будет за нами!", - заявил военнослужащий.

«КАМАЗ» будет направлен в 1442-й гвардейский мотострелковый полк, сражающийся в составе 3-го армейского корпуса на Бахмутском направлении.