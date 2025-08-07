07 Августа 2025
В бывшем СССР
Политика В бывшем СССР
Фото: пресс-служба МЧС Республики Казахстан

Власти Казахстана призвали не политизировать крушение самолета AZAL

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев призвал не политизировать тему крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау.

По его словам, на вопрос, каким образом борт получил повреждения, должна ответить техническая экспертиза, передает РИА Новости.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции исков к РФ в связи с крушением самолета в Актау.

Напомним, пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря 2024 года в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам.

Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России.

4 февраля Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Согласно отчету, в корпусе самолета выявлено множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Также похожие повреждения были выявлены в левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах. В некоторых местах повреждения правильной прямоугольной формы.

Росавиация отметила, что отчет носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах ЧП. У России не было возможности идентифицировать посторонние предметы в потерпевшем крушение самолете AZAL, поскольку их до сих пор не передали для экспертизы, подчеркнуло ведомство.

Теги: AZAL, крушение, самолет, Казахстан


