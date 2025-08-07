"Ростелеком" запустил новую игровую онлайн-платформу для женатых уральцев

Компания "Ростелеком" подготовила новую игровую онлайн-платформу, объединившую более 3 тыс. игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS и Windows. Для ее создания учитывались данные исследования Института развития интернета (АНО ИРИ), составившего портрет среднестатистического уральского геймера — женатого мужчины 18–35 лет с высшим образованием и средним доходом, воспитывающего детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелеком", исследования показали, что игровой стаж уральского геймера в среднем превышает пять лет, а самый простой способ снять эмоциональное напряжение после трудового дня для него - это видеоигры.

"По данным ИРИ, примерно 60% россиян старше 16 лет увлекаются видеоиграми, — отмечает директор по цифровым продуктам "Ростелекома" Илья Пятигорский. — Безусловно, сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным сложностям можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам и множество вредоносных сайтов для пополнения игровых кошельков. Новая игровая платформа "Ростелекома" уверенно закрывает потребности отечественных геймеров. А игровая витрина — это важный, но далеко не последний шаг компании в развитии отечественной игровой индустрии".

На новой платформе геймеры смогут пополнить баланс кошелька Steam, стать обладателем различной игровой валюты, а также приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр. Пользователи уже могут найти ключи от шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, последней части популярного файтинга Tekken 8, а также приобрести валюту для онлайн-игр Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends и PUGB Mobile. В дальнейшем каталог пополнится главными игровыми хитами этого года, среди которых Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и другие.

Разработчики "Ростелекома" создали игровую платформу с нуля — от программного кода до дизайна витрины без привлечения внешних студий или подрядчиков.

"Сегодня индустрия видеоигр считается одной из самых быстрорастущих отраслей в сфере развлечений, и российский рынок не является исключением, — рассказывает международный эксперт игровой индустрии Хишам Нуху. — Несмотря на сложности, которые возникли в 2022 году, игровая индустрия в России быстро восстанавливается, а количество геймеров растет. На этом фоне особенно важно создавать отечественные решения и продукты. А новая игровая платформа от "Ростелекома" дает российским геймерам широкий доступ к различному игровому контенту".

Доступ к новой игровой платформе может получить пользователь любого провайдера, однако для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелеком" предусмотрены специальные предложения. В их числе дополнительные бонусы и акции, как, например, участие в мобильном турнире CyberHero и онлайн-играх "Аллоды Онлайн", "Калибр" и Warface.