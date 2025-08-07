"Ростелеком" запустил новую игровую онлайн-платформу для женатых уральцев

07 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком" запустил новую игровую онлайн-платформу для женатых уральцев

Компания "Ростелеком" подготовила новую игровую онлайн-платформу, объединившую более 3 тыс. игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS и Windows. Для ее создания учитывались данные исследования Института развития интернета (АНО ИРИ), составившего портрет среднестатистического уральского геймера — женатого мужчины 18–35 лет с высшим образованием и средним доходом, воспитывающего детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелеком", исследования показали, что игровой стаж уральского геймера в среднем превышает пять лет, а самый простой способ снять эмоциональное напряжение после трудового дня для него - это видеоигры.

"По данным ИРИ, примерно 60% россиян старше 16 лет увлекаются видеоиграми, — отмечает директор по цифровым продуктам "Ростелекома" Илья Пятигорский. — Безусловно, сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным сложностям можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам и множество вредоносных сайтов для пополнения игровых кошельков. Новая игровая платформа "Ростелекома" уверенно закрывает потребности отечественных геймеров. А игровая витрина — это важный, но далеко не последний шаг компании в развитии отечественной игровой индустрии".

На новой платформе геймеры смогут пополнить баланс кошелька Steam, стать обладателем различной игровой валюты, а также приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр. Пользователи уже могут найти ключи от шутеров Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, последней части популярного файтинга Tekken 8, а также приобрести валюту для онлайн-игр Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends и PUGB Mobile. В дальнейшем каталог пополнится главными игровыми хитами этого года, среди которых Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и другие.

Разработчики "Ростелекома" создали игровую платформу с нуля — от программного кода до дизайна витрины без привлечения внешних студий или подрядчиков.

"Сегодня индустрия видеоигр считается одной из самых быстрорастущих отраслей в сфере развлечений, и российский рынок не является исключением, — рассказывает международный эксперт игровой индустрии Хишам Нуху. — Несмотря на сложности, которые возникли в 2022 году, игровая индустрия в России быстро восстанавливается, а количество геймеров растет. На этом фоне особенно важно создавать отечественные решения и продукты. А новая игровая платформа от "Ростелекома" дает российским геймерам широкий доступ к различному игровому контенту".

Доступ к новой игровой платформе может получить пользователь любого провайдера, однако для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелеком" предусмотрены специальные предложения. В их числе дополнительные бонусы и акции, как, например, участие в мобильном турнире CyberHero и онлайн-играх "Аллоды Онлайн", "Калибр" и Warface.

Теги: Ростелеком, геймер, онлайн-платформа, игра


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети