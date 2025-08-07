Ученые выяснили, кому доверяют российские студенты

Около четверти российских студентов проявляют доверие иностранным агентам и западной версии истории России, к такому выводу пришли исследователи из РЭУ им. Плеханова в ходе анкетирования в марте этого года. Исследование было посвящено "уязвимости студентов Москвы к информационной антироссийской пропаганде", пишут "Ведомости".

"Это новое поколение людей, которым важно самостоятельно разбираться в информации и анализировать ее, поэтому они используют все возможные источники для составления объективной картины мира", - пояснил результаты исследования заведующий кафедрой политического анализа и социально-политических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. "Можно сказать, что формируется новый психотип – "айтишников" или "шахматистов" – молодых людей, желающих вычленять важные смыслы самостоятельно", - отмечает социолог.

58% респондентов-студентов ответили, что доверяют официальным источникам информации. 19% с настороженностью относятся ко всем источникам информации и никому полностью не доверяют.