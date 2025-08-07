Бастрыкину доложат о покушении на жителя Екатеринбурга неизвестными в масках

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о покушении на убийство мужчины в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в столице Урала неизвестные в масках избили местного жителя. Сам пострадавший уверен, что нападавшими были люди со стороны управляющей компании его дома на Мостовой, на смене которой настаивает большинство жильцов.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, избитый мужчина госпитализирован с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава СК затребовал доклад по делу об агрессивном водителе-мигранте в Екатеринбурге.