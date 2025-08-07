11 пассажирских поездов задерживаются по направлению в Крым и из него

Одиннадцать пассажирских поездов задерживаются между Крымом и материковой частью России.

Среди них семь – на полуостров, четыре – обратно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". Причина задержек не уточняется.

"Время задержки в пути может измениться", - говорится в телеграм-канале компании.

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыт - второй раз за четверг. Перед ним скопилось более двух тысяч машин.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. Как пишет SHOT, ВСУ атакуют Крым, сбито более 9 ракет Storm Shadow.