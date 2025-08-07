В Госдуме помогли многодетной матери из Нижнего Тагила добиться выплаты после смерти супруга на СВО

Мать четверых детей из Нижнего Тагила столкнулась с бюрократической волокитой и долгое время на могла получить выплаты за супруга, отправившегося на СВО. Сначала уральца считали пропавшим без вести, а после признали погибшим, однако ни в первом ни во втором случае женщине не хотели производить выплаты. В дело вмешался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, Андрей ушел на боевое здание в октябре прошлого года, после чего его зачислили в пропавшие без вести. В феврале совместно с прокуратурой ЦВО депутату удалось добиться перечисления супруге военнослужащего денежного довольствия ее пропавшего мужа. Однако к июню выяснилось, что бойцу до сих пор не сделали перерасчет за период службы и не оформили удостоверение ветерана боевых действий.

В бухгалтерии супруге солдата заявили, что на Андрея нет ни одного рапорта, который бы подтвердил его участия в СВО. Процесс выплаты снова затянулся. Когда же в дело снова вмешалась военная прокуратура, выяснилось, что удостоверение ветерана боевых действий все же было оформлено и представление по перерасчету довольствия было внесено.

К сожалению, днем позже многодетная мать узнала, что военная часть признала ее супруга погибшим.

"Сейчас важно, чтобы многодетная семья погибшего героя своевременно получила всё, что ей в этом случае полагается по закону. Без волокиты", - отметил Иванов.