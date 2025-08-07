На Урале суд взыскал компенсацию за травму на железной дороге в 1977 году

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию для женщины, получившей травму на железной дороге почти 50 лет тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в апреле 1977 года, когда пострадавшая была 15-летним подростком. В тот день она возвращалась из школы. Переходя железнодорожные пути через тамбур стоящего поезда, свердловчанка спрыгнула с него и попала под идущий по соседним путям поезд.

Ее доставили в Ачитскую районную больницу, где оказали медицинскую помощь. Из-за полученных травм она стала инвалидом 2 группы бессрочно (инвалидом детства).

Уже в наши дни женщина обратилась в прокуратуру, где провели проверку по ситуации. По итогам ведомство подало иск в суд о взыскании компенсации с ОАО "РЖД".

Суд взыскал компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Кроме этого, взысканы задолженность по ежемесячным выплатам в счет возмещения вреда здоровью за 3 года, предшествующие обращению в суд – 371 тысяча рублей, а также выплаты в счет возмещения вреда здоровью – более 12,5 тысяч рублей ежемесячно.