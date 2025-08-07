В Москве запустили рейтинг пользователей электросамокатов

В Москве у арендаторов электросамокатов появился рейтинг – по аналогии с рейтингом в каршеринге. Власти таким образом пытаются повысить безопасность использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Рейтингование в тестовом режиме запущено вместе с кикшеринговыми компаниями.

"Операторы проката анализируют историю поездок пользователей, включая опыт, качество парковки, штрафы за нарушение ПДД. Пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках города", - сообщил глава департамента транспорта мэрии Москвы Максим Ликсутов.

Операторы проката сообщают, что у 89% пользователей в столице сейчас высокий рейтинг, 11% - новички, которые недавно начали пользоваться прокатом, менее 1% пользователей имеют низкий рейтинг.

"Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, в ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", — добавил Максим Ликсутов.