Экономика России может уйти в рецессию уже в 2026-ом, несмотря на требование Путина

Специалисты отмечают, что экономика России может уйти в рецессию уже в 2026 г. Этот сценарий вероятен даже в том случае, если продолжится смягчение Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП) нынешними темпами.

Таковы выводы экономистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сделанные в аналитической записке "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?" на основе доступных в июле статистических данных.

Аналитики оценили вероятность достижения показателя сводного опережающего индикатора (СОИ; совокупность экономических индикаторов, используется для краткосрочного прогнозирования), который бы говорил о приближающейся рецессии. В мае (последние доступные данные) значение СОИ, отражающего вход российской экономики в рецессию, продолжало расти и составило 0,1 после 0,07 месяцем ранее, пишут аналитики ЦМАКПа. При этом критическое значение индекса составляет 0,18, напоминают они, пишут "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин потребовал не допустить рецессии экономики.

"Некоторые эксперты указывают на риски стагнации и рецессии. Этого ни в коем случае допустить нельзя. Дискуссии идут в правительстве, ЦБ. Нужен сбалансированный рост: умеренная инфляция (она уже снизилась до однозначных показателей) и низкая безработица. Сыграли свою роль ответственные действия ЦБ и политика правительства. Инфляция снижается лучше, чем ожидалось, это позволило начать снижение ключевой ставки", - сообщил глава государства, выступая в июне на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого глава Минэка Максим Решетников выразил мнение, что охлаждение экономики, которым занимается Центробанк, привело ее на грань рецессии. Глава Сбера Герман Греф заявил, что соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов подошло к критическому уровню, после которого последует череда банкротств.