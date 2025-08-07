SHOT: ВСУ атакуют Крым ракетами Storm Shadow
ВСУ атакуют Крым, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, сбито более 9 ракет Storm Shadow.
Отмечается, что разрушений нет. Ракетная опасность еще сохраняется.
SHOT добавляет, что атаки ведутся из Одесской и Николаевской областей.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Общественный наземный и морской транспорт прекратил работу.
Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыт - второй раз за четверг. Перед ним скопилось более двух тысяч машин.