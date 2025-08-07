Мэр Когалыма отстранил от должности своего заместителя, подозреваемого во взяточничестве

Мэр Когалыма Тимур Агадуллин отстранил от должности своего заместителя Анатолия Згонникова, которого задержали по подозрению в коррупции на предыдущем месте работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию подтвердили в мэрии. Подробности не сообщаются.

Напомним, по предварительной информации, замглавы подозревается в получении взяток по месту прошлой работы, когда занимал пост директора местного центра досуга и отдыха. Згонников, по данным сайта администрации Когалыма, был назначен замглавы города в июле 2024 года. Он курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.