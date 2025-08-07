Мединский: Киев отказался от тысячи украинских военнопленных в рамках обмена

Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

"Из-за этого 2й обмен шел так тяжело, а 3й до сих пор не начался", - написал он в Telegram-канале.

Мединский добавил, что в России никогда не занимались разделением попавших в плен на первый и второй сорт.

В начале августа глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в Telegram о готовящемся обмене с Россией 1200 военнопленными. По его словам, такая договоренность имеется, в настоящее время осуществляется работа над списками. Глава государства также написал о работе над "разблокировкой" возвращения на Украину гражданских лиц.