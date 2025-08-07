Суд вынес приговор водителю автобуса из Асбеста, сбившему пенсионера

Асбестовский городской суд вынес приговор местному водителю автобуса, сбившему пенсионера. ДТП произошло 20 ноября прошлого года, когда пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в тот день водитель "ПАЗ "VEKTOR NEXT" двигался по маршруту "Асбест - Рефтинский" по проспекту Ленина в сторону улицы Ладыженского. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель, в нарушение пп. 1.3, 1.5, 14.1, 14.2 ПДД РФ, не притормозил и допустил наезд на мужчину 1944 г.р., который пересекал проезжую часть.

В результате пенсионер получил множественные переломы, опасные для жизни, что эксперт расценил как травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Водителя признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". С учетом позиции государственного обвинителя, при наличии смягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 1,5 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.