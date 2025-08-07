ТМК провела конференцию для обмена опытом по автоматизации HR-процессов

07 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК провела конференцию для обмена опытом по автоматизации HR-процессов

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела конференцию "Автоматизация HR: технологии, тренды, эффективность" для представителей 37 компаний металлургической и химической промышленности, ИТ-индустрии, машиностроения, ТЭК и других отраслей. Около ста специалистов по управлению персоналом, руководителей компаний, экспертов в области информационных технологий и разработчиков программных продуктов обсудили практики по внедрению цифровых решений в HR-среде и наметили перспективные направления работы, сообщает пресс-служба ТМК.

Мероприятие прошло на площадке Научно-технического центра (НТЦ) ТМК в Москве, организатором выступил Корпоративный университет ТМК2U, а соорганизатором — компания Websoft. В рамках конференции представители TMK2U поделились опытом автоматизации процессов и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения кадровых задач. ИИ активно задействован в ходе тестирования сотрудников и внедряется на начальных этапах подбора персонала. При этом ТМК пользуется цифровыми решениями собственной разработки, максимально адаптированными под корпоративные запросы.

Также свои наработки в области автоматизации и использования ИИ представили вице-президент группы компаний "ЛАНИТ", управляющий директор компании НОРБИТ Владимир Вертоградов, генеральный директор компании Websoft Алексей Корольков и директор по стратегии Websoft Артур Захарян, коммерческий директор Skillaz Хеннинг Стенхаммар, ИТ-партнер ОТЭКО Наталья Гонта, руководитель практики HR-Tech ЭКОПСИ Валерия Куропаткина и другие эксперты. Спикеры презентовали как свои кейсы по автоматизации и интеграции ИИ в процессы подбора, обучения и оценки персонала, так и результаты исследований цифровизации HR-направления в компаниях из разных сфер. Помимо этого, выступающие поделились своим видением будущего профессии менеджера по персоналу, актуальности разработки специализированной IT-стратегии и перспектив дальнейшего внедрения цифровых технологий в управление кадрами.

В рамках конференции на отдельных секциях и мастер-классах представители ТМК привели примеры из своей практики, которые могут быть масштабированы на организации из других отраслей. В частности, использование цифровых решений для упрощения процесса адаптации новых сотрудников и повышения эффективности системы наставничества — в ТМК для этих целей используется корпоративная платформа SOTA2U. Также специалисты компании поделились опытом автоматизации процесса оценки персонала, проведения корпоративных исследований и адаптации HR-платформы под нужды компании.

"ТМК активно внедряет цифровые технологии в бизнес-процессы, стремясь к повышению качества системы менеджмента, в том числе управления персоналом. Передовая практика цифровизации нашей кадровой структуры может быть интересна широкому кругу коллег. А благодаря развитой образовательной инфраструктуре мы можем эффективно делиться своими наработками, помогая клиентам из различных сфер бизнеса решать актуальные прикладные задачи", — сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Теги: Трубная металлургическая компания, конференция, автоматизация HR-процессов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети