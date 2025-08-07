ТМК провела конференцию для обмена опытом по автоматизации HR-процессов

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела конференцию "Автоматизация HR: технологии, тренды, эффективность" для представителей 37 компаний металлургической и химической промышленности, ИТ-индустрии, машиностроения, ТЭК и других отраслей. Около ста специалистов по управлению персоналом, руководителей компаний, экспертов в области информационных технологий и разработчиков программных продуктов обсудили практики по внедрению цифровых решений в HR-среде и наметили перспективные направления работы, сообщает пресс-служба ТМК.

Мероприятие прошло на площадке Научно-технического центра (НТЦ) ТМК в Москве, организатором выступил Корпоративный университет ТМК2U, а соорганизатором — компания Websoft. В рамках конференции представители TMK2U поделились опытом автоматизации процессов и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения кадровых задач. ИИ активно задействован в ходе тестирования сотрудников и внедряется на начальных этапах подбора персонала. При этом ТМК пользуется цифровыми решениями собственной разработки, максимально адаптированными под корпоративные запросы.

Также свои наработки в области автоматизации и использования ИИ представили вице-президент группы компаний "ЛАНИТ", управляющий директор компании НОРБИТ Владимир Вертоградов, генеральный директор компании Websoft Алексей Корольков и директор по стратегии Websoft Артур Захарян, коммерческий директор Skillaz Хеннинг Стенхаммар, ИТ-партнер ОТЭКО Наталья Гонта, руководитель практики HR-Tech ЭКОПСИ Валерия Куропаткина и другие эксперты. Спикеры презентовали как свои кейсы по автоматизации и интеграции ИИ в процессы подбора, обучения и оценки персонала, так и результаты исследований цифровизации HR-направления в компаниях из разных сфер. Помимо этого, выступающие поделились своим видением будущего профессии менеджера по персоналу, актуальности разработки специализированной IT-стратегии и перспектив дальнейшего внедрения цифровых технологий в управление кадрами.

В рамках конференции на отдельных секциях и мастер-классах представители ТМК привели примеры из своей практики, которые могут быть масштабированы на организации из других отраслей. В частности, использование цифровых решений для упрощения процесса адаптации новых сотрудников и повышения эффективности системы наставничества — в ТМК для этих целей используется корпоративная платформа SOTA2U. Также специалисты компании поделились опытом автоматизации процесса оценки персонала, проведения корпоративных исследований и адаптации HR-платформы под нужды компании.

"ТМК активно внедряет цифровые технологии в бизнес-процессы, стремясь к повышению качества системы менеджмента, в том числе управления персоналом. Передовая практика цифровизации нашей кадровой структуры может быть интересна широкому кругу коллег. А благодаря развитой образовательной инфраструктуре мы можем эффективно делиться своими наработками, помогая клиентам из различных сфер бизнеса решать актуальные прикладные задачи", — сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.