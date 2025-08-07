Алексей Вихарев: В Орджоникидзевском районе открылись две площадки для выгула собак

В Орджоникидзевском районе появились две новые современные площадки для выгула собак. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, которые принял участие в церемонии открытия.

Отметим, что ранее новая площадка открылась и возле Макаровского моста, однако ею преимущественного могли воспользоваться жители центрального района. Теперь же погулять и потренировать четвероногих питомцев жители Орджоникидзевского района могут по улицам Стахановская, 4 и ул. Фрезеровщиков, 37. Именно здесь было решено установить тренажеры, снаряды, горки и оборудовать зоны отдыха. Каждая из площадок работает круглосуточно и на бесплатной основе.

Церемония открытия состоялась накануне. В ней также приняли участие глава района Роман Кравченко и коллега Алексея Вихарева - депутат гордумы Алексей Шестаков. Собаководам рассказали о всех плюсах новых площадок, а также напомнили о скорых выборах губернатора Свердловской области.

