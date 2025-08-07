Два подростка задержаны за покушение на убийство военного в Новосибирске

В Новосибирске предъявлено обвинение двум подросткам за совершение покушения на убийство военнослужащего, сообщает Следственный комитет России.

По данным СК, несовершеннолетние действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Подростки получили три емкости с опасными химическими веществами и нанесли их на внешние элементы автомобиля. После попытки покушения их задержали с поличным. Военнослужащий не пострадал. Обвиняемые отправлены под арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Белгороде предотвратили покушение на руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса. Предполагаемый исполнитель связался с украинским куратором. Тот указал ему место, где надо взять взрывчатку.