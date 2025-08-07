США: Россия выразила желание провести встречу с Трампом

Москва выражает желание провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер открыт к этому. Так она прокомментировала планы по организации возможных переговоров глав государств. Также, по словам Левитт, Трамп открыт для встречи, как с президентом РФ, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее издание New York Times написало, что Трамп хотел бы провести на предстоящей неделе личную встречу с Владимиром Путиным, а после этого – встретиться с Зеленским.

Напомним, Трамп заявил, что его специальный представитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным.