25%: Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт из Индии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Индии в США.

Речь идет о 25%. Об этом следует из документа на сайте Белого дома. Причина тому - "прямые или косвенные" закупки Индией нефти из России.

Теперь импортируемая в США индийская продукция будет облагаться адвалорной пошлиной (пошлина, ставка которой устанавливается в процентах к таможенной цене облагаемого товара) в размере 25%. Она применяется в дополнение к другим пошлинам, сборам, налогам, сборам и платежам, применяемым к импортируемым товарам. Мера вступит в силу через 21 день после подписания документа.

Из указа также следует, что глава государства может ввести дополнительные пошлины на импорт из других стран, импортирующих российскую нефть. В МИД Индии назвали дополнительные пошлины со стороны Вашингтона "несправедливыми, неоправданными и неразумными".

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия сможет компенсировать импортные поставки нефти из альтернативных источников, если на российскую нефть начнут действовать вторичные санкции со стороны США.