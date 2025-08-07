07 Августа 2025
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Президент оценил планы развития Южного Урала: Они впечатляют. Хорошие планы

В преддверии Дня строителя Президент страны в режиме видеосвязи принял участие в открытии ряда значимых объектов России. В том числе глава государства дал старт работе детского сада в Копейске Челябинской области.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса. Эта важнейшая отрасль по праву считается одним из локомотивов российской экономики. Всем известно: если в городе, посёлке или селе идёт активное строительство – значит, здесь есть перспективы развития, и эти планы претворяются в жизнь», - сказал Владимир Путин.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту о достигнутых показателях и текущих результатах строительства инфраструктуры и реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«За последние шесть лет объемы строительства увеличились на 33%, а с начала 2025 года мы наблюдаем прирост на 4,3%. Впереди у нас большая работа - предстоит обновить жилищный фонд, коммуникации, дороги, транспорт и социальные объекты по всей стране. Это нужно, чтобы за 6 лет улучшить условия жизни в 2160 опорных населенных пунктах на 30%. Ежедневно по всей стране вводятся десятки объектов. И сегодня в преддверии Дня строителя Президент открыл несколько из них в Республике Дагестан, Брянской и Челябинской областях, Пермском и Хабаровском краях», - сказал Марат Хуснуллин.

Современный детский сад Южного Урала, в открытии которого принимал участие президент, будут посещать 120 юных жителей Копейского городского округа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил признательность главе государства за внимание к региону.

(2025)|Фото: https://t.me/poolN74/24625

Новое дошкольное учреждение в Копейске оснащено самыми современными образцами техники и специального оборудования. Кроме современных помещения для занятий, предусмотрены меры для обеспечения безопасности детей с помощью видеонаблюдения, охраны и противопожарной системы.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Спасибо за то, что сегодня разделяете с нами радость открытия нового детского сада в Копейске, который включен в перечень опорных пунктов», - обратился в ходе церемонии к Президенту Алексей Текслер и поблагодарил его за поддержку.

Глава Южного Урала также отметил, что во всем регионе реализуются проекты комплексного развития территории.

«Всего в регионе около ста таких проектов. В Копейске - девять. Активно включились в реализацию проекта «Инфраструктура для жизни». Жилье, дороги, социальные объекты. В этом году будет введено около 2 млн квадратных метров жилья в Челябинской области. Примерно столько же мы ввели в прошлом году. Около 800 км дорог будет отремонтировано, введено 52 новых социальных объекта. Более ста отремонтировано: школы, больницы, поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры. Это помогает нам решать и демографические вопросы. В этом году мы вводим детские сады, включая этот, 6 новых школ, много проектов реализуем, за что спасибо нашим строителям. Будем дальше развивать наш регион, нашу страну», - сказал Алексей Текслер.

Президент страны заявил, что его впечатляют планы, намеченные к реализации в Челябинской области:

«Это хорошие планы, надо просто идти, идти целенаправленно к решению одной задачи, другой. И действительно, тогда люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона и во всей стране», - сказал Владимир Путин.

Выслушав краткий доклад губернатора Челябинской области о проектах комплексного развития территорий, строительстве социальных объектов, Владимир Путин высоко оценил планы по развитию инфраструктуры, реализуемые в регионе.

Теги: президент, день строителя, алексей текслер, инфраструктурные проекты, хуснуллин


