В Ленобласти на свободу вышел депутат заксобрания, арестованный за репост 2017-го года

В городе Сосновый Бор в Ленобласти после семи суток административного ареста освободили лидера областной ячейки КПРФ и депутата Заксобрания региона Ивана Апостолевского.

Депутата задержали на Московском вокзале Санкт-Петербурга 22 июля, когда он возвращался из поездки в Китай. Ему предъявили обвинение в распространении экстремистской символики в интернете. Доставили в суд в Сосновый Бор, где выяснилось, что именно вменяют депутату: репост в соцсети VK от 2017 года (то есть восьмилетней давности). Апостолевский тогда репостнул обложку коммунистического издания, на которой был изображен Алексей Навальный*. Причем суть поста была критическая, ну а организации, созданные Навальным*, были признаны экстремистскими позже. Но суд в Сосновом Бору эти аргументы не принял и назначил Апостолевскому административный арест.

"Друзья, жив, здоров, к бою готов! Всем спасибо за поддержку!" – подписал депутат фото с соратниками после выхода из изолятора.

Соратники Апостолевского считают его преследование политически мотивированным: представитель КПРФ намерен баллотироваться на предстоящих сентябрьских выборах и много выступал с критикой власти.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга