06 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Главу скандально известных на Урале УК Старокожева задержали по подозрению в мошенничестве

Директора управляющей компании "УКИКО" Виктора Старокожева задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области, глава УК похитил у жильцов 558-ми многоквартирных домов в регионе более 1 млн рублей.

По версии следствия, с ноября 2024 года по июль текущего Старокожев подготовил поддельные документы об оказании УК услуг по ремонту общего имущества домов, предоставил их собственникам и получил от них на счет компании более 1 млн рублей. Средства он потратил не на ремонт, а по собственному усмотрению.

"В настоящее время следователем СК России фигурант задержан, проведены обысковые мероприятия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в СКР.

Напомним, что накануне обыски прошли и в офисе УК "Народная" по улице Лукиных, 14 в Екатеринбурге, которая также принадлежит семье Старокожевых.

Отметим, что управляющие компании семьи задержанного печально известны как в Челябинской, так и в Свердловской областях. Неоднократно уральцы жаловались на УК, которые берут под крыло старые или аварийные дома, от которых отказываются другие компании, а после, по словам жильцов, добиваются доступа к личному счету дома. После этого деньги на счете тают, а ремонтные работы либо не проводятся вовсе, либо проводятся, но только для вида.

Еще в 2020 году владелец УК "Лазурит" - бизнесмен Евгений Старокожев (сын задержанного) получил от суда отказ на перевод дома из ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" в УК "Лазурит". Ранее в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поясняли, что недобросовестные бизнесмены, чтобы избежать оплаты долгов, подают на банкротство одной УК и переводят дом "под крыло" другой, фактически, сохраняя шефство над домом. ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" на тот момент как раз принадлежала отцу Евгения Старокожева - Виктору.

В 2023 году та же управляющая компания стала одним из самых крупных должников перед "ЭнергосбыТ Плюс". Она же была замечена на выдаче жильцам квитанций с двойными тарифами.

В 2024 и 2025 годах УК "Лазурит" и "Народная" также оказались в ленте новостей. Жильцы домов под их управлением обратились к депутату Алексею Вихареву, пожаловавшись на аварийное состояние домов. Об ужасах, с которыми приходится сталкиваться жильцам, мы писали ранее. Позднее в дом №167 (УК "Лазурит") наведался и координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. По его словам, управляющая компания разместила на общей площади жильцов нелегальный хостел для мигрантов.

Эта же управляющая компания без согласия жильцов установила рядом с домами девять ларьков по продаже мяса, овощей, кофе и бытовых товаров.

Теги: Старокожев, УК, управляющая компания, мошенничество, задержание


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