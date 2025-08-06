Зарегистрирован кандидат от "Единой России" Дмитрий Махонин, от КПРФ - Ксения Айтакова, от ЛДПР - Олег Постников, от "Новых людей" - Денис Шитов, от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Людмила Караваева.

Избирком Пермского края зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU .



