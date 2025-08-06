Избирком Пермского края зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора Прикамья
Избирком Пермского края зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.
Зарегистрирован кандидат от "Единой России" Дмитрий Махонин, от КПРФ - Ксения Айтакова, от ЛДПР - Олег Постников, от "Новых людей" - Денис Шитов, от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Людмила Караваева.
Избирком признал достоверными подписи, собранные кандидатами.