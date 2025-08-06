06 Августа 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вместо медового месяца – в спецприемник. Суд арестовал перекрывшего движение у Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга оперативно установила нарушителя, спровоцировавшего ради свадебного предложения своей избраннице перекрытие движения на автодороге у Храма-на-Крови в столице Урала.
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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, резонансное ЧП произошло ночью 2 августа в районе дома 7 по улице Царская.

"Жених по фамилии Сененко 2004 года рождения и его помощники-"джигиты" на пяти машинах ради красивых романтических, с их точки зрения, видеороликов, перегородили трассу в оба направления. Возмущению других водителей не было предела. Они вынуждены были в спешке искать объездные пути. Многие гневались и справедливо требовали ужесточить наказание за подобные выходки", - отметил полковник Горелых.

В отношении ранее не судимого жениха представители МВД возбудили административное дело по статье КоАП "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

"Рассмотрев материалы территориального ОВД, судья Кировского районного суда Екатеринбурга Александр Никифоров назначил виновному наказание в виде 13 суток ареста. Теперь кавалер вместо медового месяца отбывает срок в спецприемнике на Елизаветинском шоссе областного центра. Жених отказался принести извинения горожанам, сославшись на то, что его все равно уже привлекли к ответственности. Что ж, перефразируя шансоновскую песню, пусть этот случай послужит наглядным примером того, к каким последствиям могут привести свадебные или иные "шалости" в общественных местах. Ведь 13 суток – это не срок, а жизненный урок за шоу у Храма-на-Крови", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: храм, движение, суд, арест, Екатеринбург


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