"Диалог восторжествует": глава РФПИ поблагодарил Стива Уиткоффа за визит в Москву

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в России) поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за визит в Москву. "Диалог восторжествует", - добавил Дмитриев, сопроводив подпись смайликом с рукопожатием.

Ни в Кремле, ни в Белом доме пока не комментировали встречу Уиткоффа с президентом России, которая продолжалась около трех часов.

Ранее Дмитриев неоднократно выступал в роли дипломата при выстраивании неофициального диалога между Москвой и Вашингтоном. Сегодня он сопровождал Уиткоффа в Кремль.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение относительно санкций против России после доклада Уиткоффа о визите в Москву. Также накануне появились сообщения о том, что Москва в качестве уступки Вашингтону может пойти на воздушное перемирие с Киевом.