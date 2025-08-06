Предпринимателя из Богдановича оштрафовали за продажу футболки со свастикой

Богдановичский городской суд оштрафовал местного предпринимателя по ч. 1 ст. 20.3 КоАП "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения".

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, у предпринимателя (ИП Каландарова В.Г.) имеется магазин "Одежда и обувь", в ассортименте которого была обнаружена футболка со "свастикой".

Суд, рассмотрев материалы дела, признал бизнесмена виновным и назначил административный штраф в размере 3 тыс. рублей. Футболка была конфискована.