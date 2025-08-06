Умер советский и российский режиссер, актёр Владимир Сафронов

В Москве умер советский и российский режиссер, актёр Владимир Сафронов. Ему было 84 года.

Это случилось 5 августа. О смерти артиста сообщил Малый театр. О дате и месте прощания в учреждении пообещали сообщить позднее.

Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 г. и в течение трёх лет работал в Первом Московском областном драматическом театре. С 1965 по 1972 гг. служил в Театре имени Пушкина. С 1972 г. – артист Государственного академического Малого театра, где создал около 60 ролей.